Оккупанты все еще мечтают захватить Донецкую область.

За последние сутки ВСУ отбили 55 вражеских атак. Россияне пытаются наступать на четырех основных направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Так, на Лиманском направлении в течение суток враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Спорного. Попутно наносились авиа и артудары по населенным пунктам оперативного района.

Продолжаются бои в городской черте Бахмута, который подвергается вражеским обстрелам с применением зажигательных и фосфорных боеприпасов. За пределами города противник наступал в направлении Хромово, Ивановского, Часова Яра и Ступочек – успеха не имел.

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Столь же безуспешными атаки врага оказались и на двух других направлениях – Авдеевском и Марьинском. В Марьинке агрессор был особенно активен, говорят в Генштабе.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью россияне предприняли очередную воздушную атаку против Украины. Противник применил ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Особенно массировано враг бил по Одесской области. Там было попадание по продуктовому складу.

В Киеве ПВО отработала по многочисленным воздушным целям. В результате падения обломков есть некоторые повреждения наземных сооружений с Шевченковском районе столицы.

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