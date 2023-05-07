В частности, украинские воины уничтожили и повредили почти 30 единиц вооружения и военной техники противника.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более роты.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что враг продолжает сосредотачивать свои основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции. Успеха не имел, отошел", - написал Тарнавский.

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Командующий добавил, что применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, россияне обстреливают позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии агрессор использует беспилотники.

Всего на Таврическом направлении в течение суток было зафиксировано 403 обстрела.

Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 700 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 29 единиц вооружения и военной техники противника", - отметил он.

Речь идет, в частности о трех танках, двух боевых машинах пехоты, трех бронетранспортерах, самоходном тяжелом миномете 2С4 "Тюльпан", РСЗО БМ-21 "Град", двух единицах комплексов наблюдения "Муром-м", противотанковом ракетном комплексе "Штурм С", беспилотниках "Supercam", "Zala", "Элерон", двух БпЛА "Ланцет-3" и автомобильной технике. Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов врага.

Война в Украине - потери России

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла в общей сложности 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Как уточнили в оперативном командовании "Юг", украинские самолеты за сутки нанесли два удара в районы сосредоточения живой силы и техники захватчиков в Херсонской области. Российские военные потеряли семь солдат, пять единиц авто-бронетехники и реактивную систему залпового огня "Град".

В Генштабе также добавили, что общие потери России в Украине за минувшие сутки, 6 мая, выросли еще на 660 оккупантов. Также российская захватническая армия потеряла вчера 6 танков, 10 боевых бронированных машин, 2 реактивных системы залпового огня, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.

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