Как именно удалось поразить цель, не сообщается.

В Харьковской области бойцы Десантных штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбили очередной вертолет Ка-52, который любили расхваливать кремлевские пропагандисты.

Об уничтожении цели рассказал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантных штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 — около 16 миллионов долларов США", — сообщили в Генштабе.

Согласно свежим данным от украинского командования, ВСУ сбили уже 154 вертолета. Сколько именно из них Ка-52, неизвестно, однако украинские защитники уже давно развенчали мифы об этом винтокрыле. Его сбивали даже с помощью советского ПЗРК "Игла".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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