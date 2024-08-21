Точность поражения доразведывается, сообщили в Генштабе.

В ночь на 21 августа украинские защитники нанесли удар по позиции российского ЗРК С-300 возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

"По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается", - говорится в сообщении.

Сообщается, что удар наносили подразделения Военно-морских сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Следует отметить, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население. Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил России продолжается". - отметили в Генштабе.

В сети публикуют видео последствий ночной атаки по Ростовской области:

Потери России в Украине - новые данные

Общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 21 августа 2024 года в живой силе ориентировочно составляют около 603 тысяч 10 человек личного состава. Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 тысячу 210 российских захватчиков.

Также Россия потеряла на поле боя не менее: танков - 8522, боевых бронированных машин - 16542, артиллерийских систем - 17216, средств ПВО - 928, БПЛА оперативно-тактического уровня - 13902, крылатых ракет - 2442.

Вас также могут заинтересовать новости: