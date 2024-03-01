В Воздушных силах ВСУ отметили, что эффективность применения самолетов А-50 из Ростовской области не приносит россиянам нужного результата.

В Воздушных силах не подтверждают привлечение россиянами еще одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 к войне против Украины.

Об этом представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире информационного марафона. Он отметил, что по состоянию на вчера в небе возле Украины не было самолетов А-50, а по сегодняшнему дню данные уточняются.

Он сказал, что после уничтожения второго такого самолета несколько последних дней модели таких авиасредств не появлялись и не патрулировали небо.

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"Очевидно, сделали выводы, что не стоит вообще этого делать, а возможно есть какие-то другие причины, почему оккупанты сейчас их не используют. Поубавилось А-50-х. Понимают, что эффективность его применения далеко в Ростовской области не принесет им желаемого результата. Поэтому, возможно, они и прекратили использование этих самолетов. Но не исключено, что на замену тем двум, может прилететь третий, четвертый и пятый. Мы ждем", - сказал Игнат.

Российские самолеты на войне в Украине

Журналисты проекта "Схемы" с помощью спутниковых снимков Planet Labs выяснили место дислокации еще одного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который оккупанты используют в войне против Украины. В частности, самолет стоит в городе Таганрог. Россияне держат его в аэропорту "Таганрог-Южный". Примечательно, что этот аэропорт расположен в 130 км от линии боевых действий в Донецкой области.

В 2024 году россияне потеряли уже два самолета А-50.

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