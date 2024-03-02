Обозреватель сообщил, сколько таких российских истребителей ВСУ сбили с начала года.

С начала года ВСУ сбили 11 российских истребителей Су-34. С таким успехом аннигиляции российской тактической авиации, у РФ исчерпается ресурс Су-34 через месяца-два, прогнозирует военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"На сегодняшний день у ВКС РФ около 80 боеспособных Су-34. При этом, практически все из них применяются для нанесения ударов КАБ. За сутки на 1 марта было задействовано 60 Су-34. То есть, основная масса курятника Су-34 сосредоточена именно на нашем направлении", - отметил он.

Коваленко добавил, что в какой-то момент, нехватку Су-34 Россия должна будет компенсировать Су-24 или Су-30:

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"А это означает очередной рост потерь в связи со снижением качественного ТТХ показателя носителей. Битва за воздушное пространство продолжается".

ВСУ активно сбивают самолеты РФ - актуальное

Как заявили в Воздушных силах ВСУ, почти ежедневное сбивание российских самолетов стало возможным благодаря получению "дополнительных инструментов":

"Детали мы не можем рассказывать. Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно, оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно, и враг не чувствует себя так свободно, как это было раньше".

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