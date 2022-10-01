Против того, чтобы Украина вступила в НАТО, могут выступить три страны, полагает полковник ВСУ.

Из-за того, что Украина подала заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в ускоренном порядке возможен раскол самого Альянса.

Категорически против приема Украины в НАТО может выступить Венгрия, рассказал военный эксперт - полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Олег Жданов.

По его словам, также выступить против вступления нашей страны в Альянс могут Германия и Греция.

"…я не исключаю вариант, что это (заявка Украины - Ред.) может сейчас расколоть и само НАТО. И это может стать как бы отправной точкой развала Североатлантического блока, потому что, а я даже не сомневаюсь в том, что такие страны, как Венгрия, могут выступить категорически против приема Украины в НАТО. Также можно подозревать Грецию и Германию…", - предупредил Жданов.

Попытка РФ аннексировать части ряда областей Украины и заявка Украины о вступлении в НАТО в ускоренном порядке - это стоит знать

23-27 сентября на оккупированных частях четырех областей Украины российские захватчики провели свои псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава нашей страны и присоединении к РФ, а в Донецкой и Луганской - о присоединении к России.

Жителей оккупированных территорий враги заставляли голосовать под дулами автоматов. Противник "нарисовал" результаты псевдоголосования - якобы абсолютно большинство участников "референдумов" проголосовали "за".

В частности, Украина, США и ЕС уже объявили, что не признают результаты псевдоголосования.

30 сентября российский президент Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей украинского государства.

После этого стало известно, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступление Украины в Альянс такое решение должны поддержать все 30 государств-членов блока.

Справка УНИАН. Украина решила держать курс на вступление в НАТО и ЕС после того, как РФ в 2014 году захватила украинский Крым и вторглась на часть Донбасса.

В НАТО Украине не раз говорили, что двери блока для нее открыты. Россия выступает категорически против вступления Украины в Альянс.

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