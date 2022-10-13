Вступление в полномасштабную войну стало бы катастрофой для его режима.

Российский диктатор Путин хочет втянуть Беларусь в полномасштабную войну, однако Александр Лукашенко пока "откупается" от него поставками техники и боеприпасов.

Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom.

"Путин продолжает пытаться втянуть Лукашенко и Беларусь в полномасштабную войну, а именно в наземную операцию. Пока Лукашенко пытается этого избежать и откупиться размещением дронов, передачей танков, техники, боекомплектов. Это то, что сейчас происходит. Мы видим эшелоны техники, которые идут из Беларуси для пополнения российской армии", - рассказал он.

По мнению Юсова, это говорит о том, что у армии много техники, но ее качество оставляет желать лучшего.

На данный момент ГУР не видит признаков подготовки наземной операции со стороны Беларуси.

"Если они появятся, то Украина будет об этом знать и союзники будут об этом знать. Такой сценарий также прорабатывается и Украина к нему готова. И наши силы обороны к нему готовы", - добавил он.

Юсов отметил, что принятие подобного решения стало бы катастрофой для режима Лукашенко.

"Я думаю, что он это понимает и будет до последнего пытаться избежать участия в наземной операции", - сказал он.

Возможность нападения со стороны Беларуси

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

6 октября Лукашенко заявил, что они готовы вместе с Россией "защищать" "Союзное государство". В тот же день войска РФ впервые с конца августа ударили по городам Украины из воздушного пространства Беларуси.

По мнению аналитиков Института изучения войны, Россия может использовать дополнительные силы в Беларуси, чтобы зафиксировать ВСУ под Киевом.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что наши военные готовятся к возможному нападения армии РФ через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области.

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