ВСУ за месяц уже уничтожили более 15 тысяч российских захватчиков.

Среди оккупантов растет количество тех, кто переходит на сторону Украины, чтобы бороться с режимом президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Все больше российских военнослужащих не только отказываются принимать участие в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", - говорится в сообщении.

По последней оценке Пентагона, боевая мощь российских военных упала ниже 90%. Противник сталкивается с проблемами поставок продуктов и топлива.

С начала полномасштабного вторжения российскому войску не удалось захватить ни Киев, ни другие крупные города, а некоторые временно захваченные населенные пункты из-за масштабного сопротивления украинцев оккупантам до сих пор не удается полноценно контролировать.

Все эти проблемы отражаются на боевом духе оккупантов.

Кремль собрал более 150 тысяч военных вокруг Украины до вторжения, а также самолеты, артиллерию, танки и другие огневые силы.

ВСУ за месяц уже уничтожили более 15 тысяч российских захватчиков.

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