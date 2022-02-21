Населенные пункты находятся без электричества, теплоснабжения, газа и воды.

На Луганщине населенные пункты Врубовка и Счастье находятся под обстрелами, а местные жители – без коммуникаций.

Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"Врубовка и Счастье под огнем. Люди без коммуникаций. Врубовка без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома, а также газопровод – 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", - рассказал он.

По его информации, в городе Счастье пока нет воды, тепла и света.

"Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрел в районе РЭС, рабочие "ЛЭО" покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Повреждена линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения", - заявил председатель ОГА.

Он добавил, что зафиксированы повреждения на всех линиях электропередач, отходящих и подходящих к Луганской ТЭС.

"Станция остановлена", - отметил Гайдай.

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают игнорировать режим прекращения огня. За минувшие сутки, 20 февраля, они совершили 80 обстрелов украинских позиций, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Обострение на Донбассе

18 февраля главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

В свою очередь боевики обвинили ВСУ в провокациях и обстрелах оккупированных территорий. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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