Многие люди, которые остаются, не хотят уезжать на неопределенную жизнь в более безопасные части Украины.

В опустошенном восточноукраинском городе Торецке время для тех, кто хочет уехать, истекает. Российские войска продвигаются медленно, но верно, день и ночь обстреливая город ракетами, артиллерийским огнем и воздушными атаками, что является частью широкого наступления в Донецкой области, пишет Reuters.

Там, где когда-то стояли здания, лежат груды обломков, сгоревшие жилые дома стали непригодными для жизни, упала церковная башня, а недалеко от летящих снарядов поднимаются клубы дыма.

Во дворе жилого дома собирается группа преимущественно пожилых жителей, чтобы послушать Ивана, полицейского в камуфляжной форме, который пытается убедить их покинуть Торецк вместе со своей эвакуационной командой.

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Сотни таких офицеров, как он, и украинских добровольцев пытаются сделать то же самое в городах и селах вдоль линии фронта, прежде чем они будут превращены в руины и окажутся на территории, контролируемой россиянами.

"Вы все остаетесь? - спросил он, говоря твердо и быстро. Разве вы не видите, как меняется ситуация? Если вы думаете, что выдержите это, этого не произойдет".

Его предложение было подхвачено одними и отклонено другими. Многие люди, которые остаются, не хотят уезжать на неопределенную жизнь в более безопасные части Украины. Другие отказываются разлучаться с пожилыми родственниками и друзьями.

"Осталась только я, все остальные похоронены", - сказала Валентина, бывшая директор школы, назвавшая только свое имя. "Самолеты прилетают каждую ночь и атакуют, особенно в последние два дня", - добавил 75-летний мужчина, плача.

Женщина рядом с ней кричала: "Бог дал нам землю и небо, а они (россияне) все это растоптали, залили кровью. Оно все в крови. А молодые мальчики..."

Десятилетие назад численность населения города составляла около 35 000 человек.

"Многие люди отказываются уезжать. Мы с ними разговариваем, ребята их уговаривают, но они не хотят уходить", - сказала она. "Мы предлагаем им все, что можем, жилье, транспорт, все бесплатно, но люди прячутся в подвалах".

Александр собирается эвакуироваться, но перед этим он и сотрудники полиции выпускают кур из курятника во дворе, а собаку и коз с поводков.

88-летняя Валентина Натяжко ранее сбежала из Торецка, но вернулась ненадолго, чтобы забрать холодильник из своей квартиры, потому что он нужен ей в новом доме в соседнем городе Константиновка.

"Там испортились все продукты, пришлось выбросить колбасу, майонез, масло", - сказала она. "Я пришла забрать этот холодильник. Холодильники дорогие, где я возьму деньги, чтобы купить такой?".

Сергей и Ирина, пара, сидящая вместе на скамейке возле своей квартиры, обсуждали, уходить или нет. Полицейские сказали им быть в том же месте на следующее утро, чтобы их забрали, если они решат уйти.

"Я волнуюсь, что мы не сможем вернуться, никто нас сюда не пустит", - сказал 65-летний Сергей.

В итоге они решили, что все-таки поедут.

Война в Украине - ситуация в Торецке

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что в городе осталось 4,5 тысячи населения. Однако, с увеличением интенсивности российских обстрелов, желающих эвакуироваться стало больше.

"За последнюю неделю мы вывезли 1 378 человек. Благодаря сотрудникам Национальной полиции и ГСЧС их эвакуировали бронированными автомобилями. А все потому, что враг активно использует авиацию, разрушает не только жилую застройку, но всю инфраструктуру вокруг. Поэтому есть большая вероятность, что транспортное средство попадет под удар", - сказал он.

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