Также в результате ракетного удара ранены три человека.

Спасатели завершили обследование территории Ингулецкого района Кривого Рога, который утром подвергся вражескому ракетному удару, там повреждены полтора десятка жилых домов, погибли двое гражданских, еще три человека ранены.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

"Сверхтяжелый день. Сегодня РФ убила еще двух гражданских жителей Днепропетровщины. В результате утреннего обстрела Ингулецкого района одна женщина погибла на месте, позже девушка скончалась в больнице от полученных ранений. Еще три человека пострадали, получив осколочные ранения", - рассказал он.

По данным Лукашука, что в результате удара в домах повреждены фасады, окна, балконы, получили повреждения также четыре автомобиля, одна из них выгорела дотла. Повреждена газовая сеть - сейчас утечка газа ликвидирована, и электрическая подстанция - отключения потребителей не было.

По словам Лукашука, на месте спасатели также нашли два кассетных элемента от реактивной системы залпового огня, они уже ликвидированы.

Кроме того, к вечеру враг ударил из РСЗО вблизи населенного пункта радушное в Криворожском районе.

"Было три "прилеты". Сейчас вся информация выясняется, предварительно - без жертв", - отметил председатель облсовета.

Относительно других территорий области он сообщил, что после вчерашнего обстрела Никопольского района сотрудники ГСЧС обнаружили более десяти воронок и безопасные осколки от "Градов". В результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, по словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, утром 9 июля оккупанты обстреляли Ингулецкий район города - запустили 10 ракет "Торнадо-С". В результате обстрела погибла 41-летняя женщина. Два человека были госпитализированы, среди них девушка 2002 года рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: