К счастью, человеческих жертв или разрушений нет.

Сегодня, 4 июня, утром вражеская авиация нанесла ракетный удар по Сумщине.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков неуправляемыми ракетами, которые разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района", - сообщили пограничники.

По данным ведомства, в результате обстрела человеческих жертв или разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, утром самолеты стратегической авиации России также нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области. Противник попал крылатой ракетой в сельскохозяйственное предприятие, по предварительным сведениям, пострадали два человека.

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