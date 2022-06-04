Сегодня, 4 июня, утром вражеская авиация нанесла ракетный удар по Сумщине.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Сегодня около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков неуправляемыми ракетами, которые разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района", - сообщили пограничники.
По данным ведомства, в результате обстрела человеческих жертв или разрушений инфраструктуры нет.
Напомним, утром самолеты стратегической авиации России также нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области. Противник попал крылатой ракетой в сельскохозяйственное предприятие, по предварительным сведениям, пострадали два человека.