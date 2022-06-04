Противник выпустил по предприятию крылатую ракету, сообщили в Одесской областной военной администрации.

Утром самолеты стратегической авиации России нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области.

Противник попал крылатой ракетой в сельскохозяйственное предприятие, по предварительным сведениям, пострадали два человека, рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"…самолеты стратегической авиации Российской Федерации нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области…, ракета типа Х-59 попала в сельское хозяйственное предприятие, и, соответственно, там складское помещение… по предварительной информации, пострадали два человека… пожар ликвидирован", - поделился он.

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