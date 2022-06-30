Кроме этого, на границе Сумщины с РФ произошла перестрелка с русскими.

Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов, САУ и вертолетов. В результате погибли два человека, восемь получили ранения.Кроме этого, на границе Сумщины с РФ произошла перестрелка с россиянами, ранения получил еще один человек.

Об этом в Telegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Краснопольская община: с 11 до 12, а затем около половины первого дня русские били из минометов (20 выстрелов) и реактивной артиллерии и САУ, 25 и 47 приходов соответственно. В половине второго вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство. Один человек погиб, трое - ранены", - рассказал он.

Также, по словам главы ОВА, в Великописаревской общине в половине четвертого россияне открыли минометный огонь, было зафиксировано 3 прилета, а сразу за этим оккупанты выпустили 10 ракет с вертолета территории РФ. Кроме того, после 20:00 россияне выпустили еще 4 ракеты по территории общины.

"В результате обстрелов был поврежден дом мирных жителей и гражданская хозяйственная постройка. Один человек погиб, четверо - ранены", - уточнил Живицкий.

По его словам, в Хотинской общине ближе к 17:00 было зафиксировано 14 выстрелов из минометов и за полчаса еще три. Жертв и разрушений в результате этого обстрела нет.

Кроме этого, на границе Сумщины с РФ произошла перестрелка с россиянами, ранен один человек. По словам Живицкого, в Белопольской общине около десяти утра произошла попытка обстрела с вражеского беспилотника, однако украинские защитники его уничтожили.

"Около 18: 30 была перестрелка с русскими на пограничье. Один человек ранен", - сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия, по словам Арестовича, выпустила 131 ракету по Украине за четыре дня.

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