Удар по густонаселенному Кременчугу в 16:00 ракетой, у которой погрешность попадания 600 метров - это преступление.

За четыре дня по территории Украины была выпущена 131 российская ракета.

Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Удар по ТРЦ в Кременчуге показал, что в Кремле точно не считаются с жертвами в Украине среди гражданских, отметил он.

Арестович напомнил, что по Кременчугу ударили двумя ракетами. Одна попала в машиноремонтный завод, вторая - в ТРЦ.

"Есть три версии происходящего: били по заводу, но попали в ТРЦ и завод; били по ТРЦ, но попали и в завод; целились в оба объекта сразу. В любом случае это нарушает принципы ведения войны и человеческую мораль. Хотя мы давно знаем, что к кремлёвским это не применимо", - отметил он.

Советник главы ОП добавил, что удар по густонаселенному городу в 16:00 ракетой, у которой погрешность попадания 600 метров - это преступление.

"Такие же, как и бомбардировки роддомов и драмтеатра в Мариуполе. Такие же преступления как в Буче. Каждый день российская армия пускает ракеты по Харькову и Николаеву, по Киеву, Днепру, Одессе и другим городам", - напомнил Арестович.

Бомбардировки украинских городов направлены на запугивание, чтобы украинцы сломались.

"Но мы не сломались в феврале-марте, мы не сломаемся и сейчас", - подчеркнул Арестович.

Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

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