В настоящее время не известно, сколько военных вернулось на службу после принятия нового закона.

Закон об "амнистии" военнослужащих, впервые совершивших самовольное оставление части (СОЧ), сработал не так, как предполагалось изначально.

Об этом в интервью LIGA.net сказал экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Он считает, что это произошло из-за того, что при составлении закона упустили одну деталь, а именно – не прописали, что закон касается и тех СОЧ, которые произошли до принятия закона.

Таким образом, как отметил Дикий, те, кто сейчас в армии, получили легальную возможность сбежать, а сбежавшие все равно боятся вернуться.

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"Поскольку это мы не прописали, то много ли вернулось из тех, которые были в розыске и боялись вернуться, мы еще не знаем. Зато точно знаем, что мы тем бойцам, которые служит сейчас, дали возможность безнаказанно сделать одно СОЧ... Наш закон действительно сработал больше в эту сторону, чем в ту, в которую рассчитывали", – признался Дикий.

Он добавил, что на самом деле цель закона была в том, чтобы дать возможность вернуться тем военным, которые скрываются и боятся оказаться в тюрьме.

Дикий рассказал, что действующие военные не испытывают негатива к сбежавшим со службы товарищам. Они понимают, что в любой момент могут оказаться на их месте по личным мотивам или из-за того, что довел командир.

Относительно прогноза по масштабам СОЧ, Дикий допустил, что весной 2025 года у многих военных будет три года непрерывной службы или непрерывного участия в боях, поэтому случаи СОЧ могут участиться.

Ситуация с СОЧ

В 53-й и 47-й отдельных механизированных бригад обратились к военнослужащим, самовольно покинувшим части. Они призвали их вернуться и отметили, что бригады готовы поддержать тех, кто хочет исправить ошибку.

По мнению заместителя командира 3-й штурмовой бригады Максима Жорина, одной из причин роста СОЧ являются проблемы в семьях военных.

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