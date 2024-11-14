Закон об "амнистии" военнослужащих, впервые совершивших самовольное оставление части (СОЧ), сработал не так, как предполагалось изначально.
Об этом в интервью LIGA.net сказал экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Он считает, что это произошло из-за того, что при составлении закона упустили одну деталь, а именно – не прописали, что закон касается и тех СОЧ, которые произошли до принятия закона.
Таким образом, как отметил Дикий, те, кто сейчас в армии, получили легальную возможность сбежать, а сбежавшие все равно боятся вернуться.
"Поскольку это мы не прописали, то много ли вернулось из тех, которые были в розыске и боялись вернуться, мы еще не знаем. Зато точно знаем, что мы тем бойцам, которые служит сейчас, дали возможность безнаказанно сделать одно СОЧ... Наш закон действительно сработал больше в эту сторону, чем в ту, в которую рассчитывали", – признался Дикий.
Он добавил, что на самом деле цель закона была в том, чтобы дать возможность вернуться тем военным, которые скрываются и боятся оказаться в тюрьме.
Дикий рассказал, что действующие военные не испытывают негатива к сбежавшим со службы товарищам. Они понимают, что в любой момент могут оказаться на их месте по личным мотивам или из-за того, что довел командир.
Относительно прогноза по масштабам СОЧ, Дикий допустил, что весной 2025 года у многих военных будет три года непрерывной службы или непрерывного участия в боях, поэтому случаи СОЧ могут участиться.
Ситуация с СОЧ
В 53-й и 47-й отдельных механизированных бригад обратились к военнослужащим, самовольно покинувшим части. Они призвали их вернуться и отметили, что бригады готовы поддержать тех, кто хочет исправить ошибку.
По мнению заместителя командира 3-й штурмовой бригады Максима Жорина, одной из причин роста СОЧ являются проблемы в семьях военных.