Около половины всех случаев СЗЧ можно избежать, если выходить на диалог с военными, считает Жорин.

Увеличение случаев СВЧ (самовольного оставления части) в украинской армии действительно существует, и одна из причин - это низкая мотивация военных. Такое мнение высказал Максим Жорин - майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, во время интервью YouTube-каналу "Разговор".

"Людям надо уделять внимание. Это можно делать на уровне подразделений. Безусловно, это не решит на 100%, однако снизить почти наполовину, я уверен, за счет нормальной работы с личным составом можно было бы... Сержант должен это видеть, должен понимать. Что вот у этого проблемы с семьей. У этого со здоровьем. Этому просто надо один день дать отдохнуть. Этого надо поменять с этой должности на эту, потому что ему здесь уже трудно. Или просто хотя бы на время изменить картинку перед глазами", - сказал Жорин.

Он отметил, что благодаря работе с личным составом руководство может влиять на количество случаев СЗЧ в подразделениях. В то же время добавил, что частой причиной СЗЧ в рядах Сил обороны являются проблемы в семьях военнослужащих.

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"Чаще всего СЗЧ происходит, когда жена начинает пилить "А что ты там сидишь, а мы здесь, зачем оно тебе надо". В большинстве случаев это или девушка, или жена, или мама. Мамы реже, а вот жена - это процентов 80. Которая начинает на голове сидеть у бойца. Которому и так трудно, ему трудно было найти ответы, почему он должен это терпеть. Ежедневно обстрелы, боевые задачи, он выживает каждый день. И когда он вечером звонит своей девушке или жене, чтобы получить какую-то поддержку, то он там наоборот получает еще дозу "да зачем оно тебе надо". И у человека немного едет крыша и он идет в СЗЧ", - добавил Жорин.

СВЧ в рядах Сил обороны: что известно

Официальной информации о количестве военнослужащих, самовольно покинувших свои части, нет. Однако журналистам удалось узнать, что только за период с января по сентябрь 2024 года в Украине зарегистрировали 35 307 случаев СВЧ. Для сравнения - за весь 2023 год таких случаев было 17 658, а за 2022 - 6641.

По мнению военного психолога Андрея Козинчука, ситуация с ВЗЧ в Украине становится угрожающей, поскольку приводит к нехватке людей в рядах Сил обороны.

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