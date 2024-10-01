21 сентября военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия.

Самовольное оставление воинской части и публичное об этом заявление военнослужащего Сергея Гнездилова - это плохой путь, кроме того, как считает бывший нардеп, командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" 72 ОМБр Игорь Луценко, это смещает внимание с реальной проблемы демобилизации.

"Я считаю, что это плохой путь. Потому что привлечение внимания к этой очень болезненной проблеме таким образом будет не слишком эффективным, по моему мнению. Все обсуждают моральный портрет Гнездилова, все обсуждают то, хорошо идти в СЗЧ или плохо, при каких условиях не очень плохо и тому подобное. То есть это, к сожалению, смещает фокус внимания. Но сама проблема, которую он с самого начала озвучил, действительно очень-очень болезненная", - сказал Луценко hromadske.

Он добавил, что власть пообещала как-то регулировать этот вопрос и "фактически обманула людей". Луценко отмечает:

Видео дня

"Ну а так масштабно обманывать миллион людей, которые сейчас воюют, это, мягко говоря, очень некрасиво".

По его словам, он не имеет статистики по темпам мобилизации по всей стране, в то же время говорит о собственных наблюдениях. Говорит, что может говорить о своей социологии со "смещенной выборкой".

"Я тоже активно занимаюсь привлечением людей в свое подразделение. И в результате действия закона с новыми положениями по мобилизации, вступившего в силу 18 мая, на некоторое время была активизация притока людей в Вооруженные силы. Особенно людей, которые колебались, но так или иначе хотели пойти в армию. Но потом - как это быстро выросло, так быстро и спало. То есть есть определенный ресурс, который мы взяли и использовали. А дальше нужно брать новый рубеж какими-то новыми способами", - отметил военный.

Он добавляет, что на этой волне, которая держалась примерно два месяца, мобилизационный закон собрал "урожай людей", но сейчас это в 10, а то и в 20 раз меньше, чем то, что было в начале лета.

СЗЧ Гнездилова - детали

Напомним, 21 сентября военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Мужчина объяснил свой поступок желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации. В частности, он заявил, что его позиция "остается неизменной" - нужно создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью.

В 56-й бригаде начали служебное расследование из-за поступка Гнездилова.

Вас также могут заинтересовать новости: