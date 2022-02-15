Глава МИД Украины заявляет, что возможное признание оккупационных администраций как "независимых образований" будет иметь последствия для минских договоренностей.

Украина сообщила международным партнерам, что возможно признание Россией оккупационных администраций "ЛДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Относительно возможного признания российской Думой так называемых "Л/ДНР" - хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании, Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми вытекающими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в январе в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

14 февраля в Верховой Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, в начале декабря 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений, которые Россия не выполняет. Лавров в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля о "внутриукраинском кризисе", который якобы можно урегулировать путем прямого диалога Киева и пророссийских боевиков.

Логика Минских соглашений заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Россия сознательно разрушает Минские договоренности.

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