Если россияне примут свое постановление о признании "ЛДНР", то это будет "опасный для них шаг", считает глава фракции "Слуга народа".

Государственная дума России не будет обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам.

Он отметил: "По моему убеждению, такого голосования не будет в Госдуме, не будет потому что, если это будет, то мы сразу же будем обвинять Россию, что она выходит из Минских договоренностей, и тогда они будут терять от этого больше, чем иметь пользы".

По словам Арахамии, эта инициатива "одна из очередных попыток давить на Украину, чтобы наша позиция немного изменилась, как они хотят". "Такого не будет", – подчеркнул он.

Арахамия рассказал, что в украинском парламенте зарегистрирован проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к ООН, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Но ведь наше постановление для российской Госдумы "по боку", как говорится, они вообще не обращают на это внимание", –сказал глава фракции "СН".

При этом он добавил, что, если россияне примут свое постановление о признании "ЛНР" и "ДНР", то это будет "опасный для них шаг".

Арахамия отметил, что поскольку авторы там коммунисты, то "это выглядит, что это просто неуправляемая инициатива". По его словам, ее принятие будет иметь "очень серьезные политические последствия для РФ, поэтому просто нет логики ее принимать".

Напомним, в Верховной Раде сегодня, 14 февраля, зарегистрирован проект постановления об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Согласно сообщению на официальном сайте ВРУ, инициаторами проекта с регистрационным номером 7048 является группа народных депутатов.

На данный момент текст документа отсутствует.

Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к Владимиру Путину о признании "ЛНР" и "ДНР".

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