Президент отметил, что на встрече лидеров стран нормандского формата "можно продемонстрировать и свою субъектность, и свою открытость".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, заметил ли большую открытость президента РФ Владимира Путина по выполнению Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга по результатам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отвечая на вопрос журналистов о том, заметил ли он во время пресс-конференции Путина с Макроном 7 февраля большую открытость президента РФ по выполнению Минских соглашений, Зеленский отметил следующее:

"Я вчера не смотрел пресс-конференцию. У меня нет времени. Но я воспринимаю открытость любого лидера и считаю, что открытость - это всегда прекрасно, если это правда и не игра, а серьезные открытость и понимание, что есть опасность и это не шутка. Мне кажется, что это положительный результат".

В то же время, глава государства добавил, что не очень доверяет просто словам.

По его мнению, открытость каждого политика должна заключаться в его конкретных шагах.

"В нашем случае - это шаги по деэскалации. Я считаю, что для этого у этого человека (Путина - УНИАН) все есть, тем более, что этот человек очень открытый, как я понимаю... Относительно тех сигналов, что он чувствует, что он не является субъектом эскалации и что это было просто давление, то мне не знаком на сегодня субъект в Европе, который бы мог давить на РФ... по крайней мере, деоккупация нашего государства не происходит пока что", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что после встречи советников лидеров "нормандской четверки" существует возможность, "если есть открытость", проведения встречи лидеров стран "нормандского формата".

"И там можно продемонстрировать и свою субъектность, и свою открытость", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата". Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

Сегодня, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политические советники лидеров "нормандского формата" встретятся 10 февраля в Берлине.

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