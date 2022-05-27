Издание опровергает слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который 26 мая утверждал, что автором фото был ростовчанин Никита Третьяков.

Российским оккупантом, который занимался мародерством в Ирпене, сфотографировался на Polaroid и оставил фото под ковром ограбленном квартиры, может быть 25-летний Павел Пилантов.

Об этом сообщает издание "Важные истории".

Как сообщает издание, это 25-летний Павел Пилантов, уроженец города Кандалакша (Мурманская область).

Пилантов занимался академической греблей, является лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга "За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях".

Установлено, что Пилантов живет в Пскове и служит в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку (воинская часть 32515): в марте этот полк в числе прочих занимался зачисткой Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов Киевской области.

"Запись о принадлежности Павла Пилантова к одному из этих подразделений содержится в утекшей базе данных судебных приставов. Они уже не первый год пытаются взыскать с Пилантова долги — по кредитам, за связь и прочее — на сумму более 70 тысяч рублей. Его разыскивают приставы Псковской и Новгородской областей", — говорится в материале.

Отец Пилантова отказался комментировать эту информацию. "Журналист? Пошел нахер!" — заявил он.

Таким образом издание опровергает слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который 26 мая утверждал, что автором фото был ростовчанин Никита Третьяков.

Также издание отмечает, что у автора фото на Polaroid темные глаза, как у Пилантова, а не светлые, как у Третьякова. Кроме того, ростовчанин продолжал вести соцсети, а Пилантов не обновлял свою страницу "ВКонтакте" с 12 апреля.

"Мало того, 3 мая Третьяков был на родине в Пермском крае — делал мурал в память об умершем от рака друге", — говорится в статье.

Кроме того, сестра Третьякова Полина Казаринова рассказала, что ее брат уже несколько лет не служит в армии и в 2022 году не покидал страну.

Фото в ограбленной квартире:

Российский солдат в Ирпене ограбил квартиру и оставил свое фото хозяйке "на память". Женщина случайно нашла снимок, сделанный на Polaroid, под ковром в своей квартире.

26 мая 2022 года глава Минцифры Михаил Федоров заявил о том, что искусственный интеллект нашел российского солдата, бросившего свое фото в Ирпене.

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