Министерство цифровой трансформации Украины назвало имя российского солдата, который оставил фото в ограбленной квартире в Ирпене. Оккупант родом из Ростова-на-Дону.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, 26-летнего Никиту Третьякова в социальных сетях нашли с помощью искусственного интеллекта.
"Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанного на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого "любителя селфи". Нашли его страницу во ВКонтакте", - говорится в сообщении.
При этом министр заявил, что каждый оккупант должен помнить, что за ним следят, знают каждый шаг и фиксируют все данные
"Уйти от ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым", - подытожил Федоров.
Как ранее сообщал УНИАН, российский солдат в Ирпене ограбил квартиру и оставил свое фото хозяйке "на память". Женщина случайно нашла снимок, сделанный на Polaroid, под ковром в своей квартире.
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