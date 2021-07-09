Создание полигона началось в 2018 году.

Крупнейший полигон Вооруженных Сил Украины начал полноценное функционирование на Херсонщине.

Об этом сообщает Управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.

В сообщении отмечается, что в 2014 году из-за оккупации Крыма Вооруженные Силы потеряли испытательную площадку Государственного научно-испытательного центра «Чауда».

"Дальнейшее развитие систем вооружения требовало создания нового полигона, где подразделения зенитных ракетных войск могли тренироваться в ведении противовоздушного боя, проводить пуски зенитных управляемых ракет, испытывать перспективное оружие большой дальности, такое как противокорабельний комплекс «Нептун» или реактивная система залпового огня «Ольха» - сказано в сообщении.

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Отмечается, что создание полигона «Ягорлык» началось в Генеральном штабе ВС Украины в 2018 году. По словам заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Радиона Тимошенко, все время, пока шло строительство полигона, он уже использовался по назначению, хотя и с некоторыми ограничениями.

"Сейчас основные работы по обустройству завершены и Государственный испытательный полигон "Ягорлык" на Херсонщине заработал в полную силу. По состоянию оснащения это один из самых современных полигонов Европы. Площадь его составляет около 3,7 тыс. га.", - подчеркнул он.

В сообщении сказано, что «Ягорлык» предназначен для стрельб из всей имеющейся номенклатуры вооружения украинской армии, а также испытания перспективного оружия большой дальности поражения, а с рабочих мест полигона может осуществляться управление авиацией и ведение противовоздушного боя современными техническими средствами, которые имеются на вооружении украинской армии, в том числе и иностранного производства.

"Существующая система визуального контроля позволяет руководству Вооруженных Сил в режиме реального времени наблюдать за испытаниями, даже не выходя из рабочего кабинета в столице", - отметил заместитель начальника Генерального штаба.

По словам Тимошенко, полигон полностью автономный, технологический и экологический. «Сейчас он в полном объеме обеспечивает проведение испытаний. Вскоре здесь состоятся стрельбы артиллерийской системы "Богдана" на дальности до 40 км. Позже — испытательные пуски ракетных систем после ремонта и модернизации», - добавил он.в

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Автор: Надя Пришляк