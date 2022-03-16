Область переходит на нормальный режим работы, на документооборот, при этом сейчас будут усилены меры по безопасности горожан и бизнеса.

В районе Николаева линию фронта отодвинули. Оккупант перемещается за Херсон, готовит новую линию обороны.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

"Линию фронта отодвинули. По всем данным разведки, враг окапывается и ничего не хочет делать. Оккупант перемещается за Херсон, готовит новую линию обороны. Это означает, что в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом", - написал Ким.

Он добавил, что теперь область переходит в нормальный режим работы, на документооборот.

"Сейчас будут усилены меры по безопасности горожан и бизнеса. Теперь у меня появилось больше времени, чтобы разбираться с хозяйством области. Будем наводить порядок", - подчеркнул Ким.

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