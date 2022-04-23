Рашисты ищут госслужащих, представителей ВСУ, СБУ и полиции.

Вблизи Мариуполя действуют четыре фильтрационные лагеря. Судьба тех, кто не проходит проверку, неизвестна.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, "фильтрация" депортированных с временно оккупированных территорий Украины граждан длится по несколько дней.

Сначала украинцы вынуждены пройти несколько блок-постов с тщательной проверкой документов. В самих лагерях они подвергаются многочасовым допросам, проверке документов, телефонов, личных вещей, их фотографируют и снимают отпечатки пальцев.

"Рашисты тщательно ищут государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции. По результатам "фильтрации" тем, кто ее прошел, выдаются соответствующие бумажки. Судьба граждан, не прошедших "фильтрацию" неизвестна", - сообщает Денисова.

Также украинцев обыскивают и заставляют проходить проверку на границе РФ, а сотрудники ФСБ допрашивают их несколько часов.

Аналогичные процедуры проходят и украинцы, которые пытаются выехать в другие страны через оккупированный Крым.

"Эвакуированных" украинцев доставляют в депрессивные северные регионы рф. 21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети. Людей разместили в школах и общежитиях. Далее планируется размещение по разным населенным пунктам Приморского края", - отметила она.

В России заявляют, что украинцы имеют "проблемы с русским языком", поэтому детей собираются обучать по "специальной" программе.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ.

"Внедрение таких изнурительных и унизительных процедур во время так называемой "эвакуации" и принудительная депортация украинцев является грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что россияне начали принудительную мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины.