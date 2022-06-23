Оккупанты из ствольной артиллерии и минометов накрывают плотным огнем целые кварталы города.

Город Лисичанск Луганской области страдает от плотного огня российских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на видео съемочной группы Военного телевидения Украины, которая сняла уничтожение артиллерией оккупантов гражданской инфраструктуры города.

"На этом направлении рашисты сосредоточили более сотни единиц РСЗО. А ствольной артиллерии и минометов здесь столько, что россияне просто накрывают плотным огнем целые кварталы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что есть многочисленные потери среди мирных горожан. При этом Гайдай отметил, что в Лисичанске проводится "тихая" эвакуация и ежедневно подвозится гуманитарная помощь.

"Несмотря на тотальный огонь, город на передовой украинского сопротивления оккупантам", - отметил председатель ОВА.

Кроме этого, Гайдай добавил, что трасса Лисичанск-Бахмут непроездная, украинские военные пользуются другими сообщениями. "Трасса Лисичанск-Бахмут непроездная, она полностью обстреливается", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, российские войска за последние три дня смогли продвинуться в сторону Лисичанска на 5 км благодаря резервам и мощной плотности огня.

Вас также могут заинтересовать новости: