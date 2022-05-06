Российские оккупанты применили авиацию и артиллерию по Гуляйполю.
Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев в своем Telegram-канале.
По его словам, до недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но осуществлял огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.
"Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносит ракетные и авиаудары", - отметил Арефьев.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят длительный комендантский час.
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