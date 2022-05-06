Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносит ракетные и авиаудары.

Российские оккупанты применили авиацию и артиллерию по Гуляйполю.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев в своем Telegram-канале.

По его словам, до недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но осуществлял огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.

"Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносит ракетные и авиаудары", - отметил Арефьев.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят длительный комендантский час.

Вас также могут заинтересовать новости: