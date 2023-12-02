Всего за сутки захватчики применили против Украины 2 управляемые ракеты Х-59 и 23 БпЛА типа "Shahed-136/131".

В ночь на 2 декабря российские военные атаковали Украину, выпустив 11 ударных дронов типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате боевой работы ПВО было уничтожено 10 БПЛА в Одесской области, а ракету - в Днепропетровской.

Как добавляет Генштаб в утренней сводке, всего РФ за прошедшие сутки нанесла 2 ракетных и 30 авиационных ударов, осуществила 71 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть раненые гражданские и поврежденные жилые дома.

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В ведомстве добавили, что в течение 1 декабря захватчики применили против Украины 2 управляемые ракеты Х-59 и 23 БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего бойцы Сил ПВО уничтожили 1 ракету и 18 ударных дронов.

"Авиационным ударам подверглись Серебрянское лесничество Луганской области; Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 1 декабря, российские оккупационные войска наступали на шести направлениях фронта, но успехов не достигли. На фронте произошло 84 боевых столкновения.

По данным ISW, Минобороны России врет об "активной обороне" своих войск в районе Авдеевки Донецкой области, чтобы скрыть отсутствие прогресса оккупантов в наступлении.

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