Россия укрепляет свою оборону даже в тех местах, куда, предположительно, даже не зайдут украинские войска.

Российская Федерация строит оборонительные линии в Белгородской и Курской областях с целью информационного давления на россиян, и чтобы показать им, что Украина - это реальная угроза.

При это укрепление рубежей на территории временно оккупированного Крыма имеет более реальную военную цель - на данный момент войска РФ не уверены, что смогут сдержать наступление ВСУ в случае контратаки на полуостров, говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Российские войска продолжают устанавливать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта, а также в самой России, где, вероятно, никогда не будут вестись боевые действия", - говорится в отчете ISW.

Там ссылаются на заявление Генштаба ВСУ, который 10 марта констатировал, что оккупанты продолжают строить укрепления вдоль границы Курской области с Украиной. Там, как говорят в ISW, вряд ли когда-нибудь начнутся полномасштабные боевые действия.

Также 10 марта глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов отчитался о строительстве оборонительной линии на полуострове. В ISW говорят, что новые укрепления находятся далеко от нынешней линии фронта на юге Украины. По мнению ISW, было бы уместнее использовать российский персонал и технику, которые размещены на этих линиях, на других участках фронта с Украиной.

Аналитики говорят, что пока что ни на одной из этих оборонительных линий войска РФ не развернули своих сил. Поэтому их сооружение никак не влияет на ход войны в Украине.

Последние наблюдения аналитиков ISW

Напомним, что в своем прошлом отчете о военной ситуации в Украине аналитики ISW пояснили, зачем лидер РФ Владимир Путин организовал массированный удар в ночь на 9 марта по украинским территориям. Там заявили, что военной выгоды от атаки РФ не получила, однако за счет этого Путин попытался усилить свое информационное влияние в обществе. Массированный удар по Украине местные пропагандисты назвали местью "за Брянск" (тогда 2 марта ФСБ РФ заявила, что на территорию области зашла украинская ДРГ).

Также аналитики сообщали, что российские войска сосредоточились на северо-западе от Бахмута. Вероятно, они готовятся к новому наступлению на Угледар.

Вас также могут заинтересовать новости: