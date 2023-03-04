В ведомстве предупредили об угрозе запусков ракет.

Российские оккупанты ежедневно наносят по территории Украины по 30-40 авиаударов.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, враг использует все методы разведки - радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую.

"У них и стратегическая авиация, которая перемещается всей страной на Дальний Восток, и тактическая авиация, которая постоянно перемещается, то есть идет определенное рассредоточение. Для выполнения задач авиацией неважно, где будет находиться самолет, он может прилететь даже с другого аэродрома", - рассказал Игнат.

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Кроме этого, существует угроза запусков ракет в любой момент. Фиксируется активность вражеской авиации.

"У них есть в Черном море определенное количество кораблей, кто-то с носителями" Калибров", кто-то без них. Пуски ракет можно осуществлять с любого моря, не выходя даже из бухты. Сейчас также есть и активность вражеской авиации. Каждый день оккупанты наносят около 30-40 ударов. В то же время и у нашей авиации очень много вылетов. В соответствии с задачами и погодными условиями активность может быть разная. Сегодня переговоры постоянно ведутся о предоставлении Украине авиации, и это очень важно", - подытожил спикер.

Ракетные атаки России

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинская система противовоздушной обороны сбивает 80% российских ракет, выпущенных по нашей стране. В некоторых случаях этот показатель даже больше.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что угроза задачи врагом ракетного обстрела по территории Украины остается очень высокой.

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