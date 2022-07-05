Известно о шести пострадавших людях.

Российские захватнические войска весь день обстреливали Сумскую область, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что после 13:00 оккупанты пустили ракеты по школе в Эсманской громаде. В результате четыре человека получили ранения.

Около 17:00 россияне разрушили хозяйственную постройку и электросети в Новослободской общине минометным огнем.

Уже после 18:00 с территории Российской Федерации начался минометный обстрел Белопольской общины Сумского района. Зафиксировано 24 "прихода". Также оккупанты сбросили гранату с беспилотника.

С 19:00 до 20:00 россияне дважды запускали ракеты по одному из поселков Белопольской общины. Всего 5 ракет. Также зафиксировано 4 "прихода" минометного огня.

После 21:00 россияне продолжили обстрел из минометов и самоходных артиллерийских установок. По меньшей мере два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что Сумы продолжают существенно повышать обороноспособность города на случай повторной попытки русских захватить его.

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