Глава ОВА призвал жителей общин, входящих в зону боевых действий, прислушаться к сигналам сирен.

Сегодня гражданским стоит воздержаться от поездок по 10-километровой пограничной зоне на Сумщине.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Сумщина. Вниманию жителей общин, входящих в зону боевых действий: прислушайтесь к сигналам сирен. Также мирным жителям стоит воздержаться от поездок 10-ти километровой пограничной зоной сегодня", - отметил он.

Живицкий призвал граждан не обсуждать в чатах и соцсетях информацию об обстрелах, пока не появится официальная информация от него, ОВА или военных.

"Не помогайте врагу корректировать огонь", - подчеркнул глава Областной военной администрации.

Ранее сообщалось, что в Сумской области бойцы сбили вражеский ударный беспилотник, который нес взрывчатку.

30 июня сообщалось, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумщины из минометов и пулеметов. На территории Белопольской общины зафиксировали 20 минометных выстрелов. А в районе села Бояро-Лежачи Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов.

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