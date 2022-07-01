Сегодня гражданским стоит воздержаться от поездок по 10-километровой пограничной зоне на Сумщине.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.
"Сумщина. Вниманию жителей общин, входящих в зону боевых действий: прислушайтесь к сигналам сирен. Также мирным жителям стоит воздержаться от поездок 10-ти километровой пограничной зоной сегодня", - отметил он.
Живицкий призвал граждан не обсуждать в чатах и соцсетях информацию об обстрелах, пока не появится официальная информация от него, ОВА или военных.
"Не помогайте врагу корректировать огонь", - подчеркнул глава Областной военной администрации.
Ранее сообщалось, что в Сумской области бойцы сбили вражеский ударный беспилотник, который нес взрывчатку.
30 июня сообщалось, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумщины из минометов и пулеметов. На территории Белопольской общины зафиксировали 20 минометных выстрелов. А в районе села Бояро-Лежачи Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов.