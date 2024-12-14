Это подготовленный и мотивированный личный состав, заявил военный.

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвали не преувеличивать ситуацию с северокорейскими войсками в Курской области, где продолжается операция ВСУ.

"Да, их готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия. Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они кончаются, даже очень", - отметил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, более точная информация об их участии в боях будет позже.

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Командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что в бой северокорейцы пошли больше недели назад.

"Это подготовленный и мотивированный личный состав, который хорошо владеет всеми видами вооружения советского образца, переживает за жизнь своих собратьев и получает жесткую демотивацию из-за потерь, - написал боец - К дронам они готовы не были и не будут, слепленные из костей и плоти, дохнут так же, как и наши "братья", ко всему этому прибавляется чрезвычайно х**вая координация, только ухудшающая их положение".

Бунятов добавил, что россияне приписывают северокорейцам "победы", за которые было уничтожено несколько сотен россиян: "В будущем это поможет им получить больше мяса для фронта".

Войска КНДР на войне против Украины - актуальные новости

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия готовит солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях. Предполагается, что силы Пхеньяна вступят в бой против ВСУ на Курском направлении.

Ранее сообщалось, что Украина пытается убедить северокорейских военных не воевать на стороне России и сдаваться в плен. Украинские спецслужбы используют беспилотники и специальные снаряды для распространения листовок, а также снимают видео с призывом к дезертирству среди северокорейских солдат.

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