Солдатам КНДР также рассказали, как покидать зону обстрела артиллерии.

Расшифрованные записи из трофейного блокнота северокорейского солдата, ликвидированного в Курской области РФ, помогли узнать новые подробности тактики военных КНДР. Выяснилось, что они получили инструкции, как ловить дроны ВСУ "на живца".

Об этом сообщили в Силах Специальных Операций ВС Украины.

Отмечается, что ликвидированный рядовой Генг Хонг Джонг принадлежал к подразделению спецназа. В своем блокноте он расписал тактику по сбиванию БПЛА и укрытия от украинской артиллерии.

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В ССО поделились, что тактика противодействия украинским дронам состоит в том, чтобы использовать живую приманку. Солдат даже визуально изобразил то, как это нужно делать.

После расшифровки записей выяснилось, что военные КНДР при обнаружении дрона задействую три человека, один из которых является живой приманкой и держит дистанцию 7 метров. Два других солдата стреляют по БПЛА на расстоянии от 10 до 12 метров.

В заметках скзано, что если живая приманка остановится - дрон тоже перестанет двигаться. Согласно плану, в этот момент другие солдаты смогут уничтожить БПЛА.

Кроме того, в ССО расшифровали и записи о том, как войска КНДР покидают зоны обстрела украинской артиллерии. Генг Хонг Джонг писал в своем блокноте, что в таких случаях солдатам необходимо назначить пункт следующего сбора и разойтись на малые группы, покинув зону обстрела.

Помимо этого войскам КНДР рассказали и о втором способе покинуть зону обстрела артиллерии. Для этого солдатам рекомендуют укрываться в точке предыдущего попадания, а затем выходить из зоны обстрела. Это объясняется тем, что артиллерия не будет стрелять в одну и ту же точку, подчеркнули в ССО.

Войска КНДР на войне - последние новости

Ранее пленные российские солдаты рассказали бойцам 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ об учениях с войсками КНДР. Отмечается, что оккупанты проходили с ними совместную военную подготовку.

Кроме того, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко раскрыл потери КНДР на фронте. По его словам, потери убитыми и ранеными перевалили за 1000 корейцев.

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