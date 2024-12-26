Солдаты КНДР получили несколько рекомендаций от российских военных / Коллаж УНИАН, фото - Getty Images, фото 22 отдельная механизированная бригада

Расшифрованные записи из трофейного блокнота северокорейского солдата, ликвидированного в Курской области РФ, помогли узнать новые подробности тактики военных КНДР. Выяснилось, что они получили инструкции, как ловить дроны ВСУ "на живца".

Об этом сообщили в Силах Специальных Операций ВС Украины.

Отмечается, что ликвидированный рядовой Генг Хонг Джонг принадлежал к подразделению спецназа. В своем блокноте он расписал тактику по сбиванию БПЛА и укрытия от украинской артиллерии.

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В ССО поделились, что тактика противодействия украинским дронам состоит в том, чтобы использовать живую приманку. Солдат даже визуально изобразил то, как это нужно делать.

Тактика противодействия украинским дронам военных КНДР / фото - t.me/ukr_sof

После расшифровки записей выяснилось, что военные КНДР при обнаружении дрона задействую три человека, один из которых является живой приманкой и держит дистанцию 7 метров. Два других солдата стреляют по БПЛА на расстоянии от 10 до 12 метров.

В заметках скзано, что если живая приманка остановится - дрон тоже перестанет двигаться. Согласно плану, в этот момент другие солдаты смогут уничтожить БПЛА.

Кроме того, в ССО расшифровали и записи о том, как войска КНДР покидают зоны обстрела украинской артиллерии. Генг Хонг Джонг писал в своем блокноте, что в таких случаях солдатам необходимо назначить пункт следующего сбора и разойтись на малые группы, покинув зону обстрела.

Помимо этого войскам КНДР рассказали и о втором способе покинуть зону обстрела артиллерии. Для этого солдатам рекомендуют укрываться в точке предыдущего попадания, а затем выходить из зоны обстрела. Это объясняется тем, что артиллерия не будет стрелять в одну и ту же точку, подчеркнули в ССО.

Войска КНДР на войне - последние новости

Ранее пленные российские солдаты рассказали бойцам 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ об учениях с войсками КНДР. Отмечается, что оккупанты проходили с ними совместную военную подготовку.

Кроме того, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко раскрыл потери КНДР на фронте. По его словам, потери убитыми и ранеными перевалили за 1000 корейцев.

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