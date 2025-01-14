Аналитик объяснил высокий уровень мотивации войск КНДР.

На стороне РФ воюет не "серая масса", а одни из лучших бойцов Северной Кореи. Об этом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Это спецназовцы корейские. Поэтому у них и промыты мозги. И за ними есть их семьи в качестве заложников. Они им угрожают. И если что-то пойдет не так, кто-то не будет слушаться приказов, то эти семьи будут уничтожены. Именно поэтому такой высокий уровень мотивации, самопожертвования, который есть у бойцов", - сказал Нарожный.

Он добавил, что уже длительное время бойцы КНДР применяют одну и ту же тактику - пехотные штурмы украинских позиций большими группами по 20-30 человек.

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"По сообщениям бойцов 80 бригады, которая с ними больше всего столкнулась, они (бойцы КНДР, - УНИАН) теряют от артиллерии более 50% людей, которые идут в атаку. Такую цель найти не так просто, когда такое скопление врага", - добавил Нарожный.

Эксперт также прокомментировал взятие в плен двух первых северокорейских бойцов и возможный их обмен на украинцев. Нарожный добавил:

"Ким Чен Ын этого боится - засветить участие своих бойцов. Этот месседж не для северокорейцев, он для наших союзников. Для Южной Кореи, для США и так далее. Что мы уже воюем с северокорейцами. До этого это были заявления исключительно Украины со ссылкой на источники. А здесь мы уже имеем конкретных бойцов. Это может влиять на наших союзников и привести к увеличению помощи Украине".

Войска КНДР в Украине: что известно

Накануне украинские бойцы взяли в плен двух первых северокорейских военных. Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обменять их на украинских пленных.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, Украина должна в первую очередь использовать пленных из КНДР в медийной составляющей. В частности, власти могут собрать брифинг, на котором эти бойцы расскажут об условиях работы с РФ и ситуации в их стране.

Между тем британский полковник Тим Коллинз отмечает проблемы РФ с личным составом на фронте. По его словам, даже привлечение войск КНДР не помогает Кремлю с решением этой проблемы.

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