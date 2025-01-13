Защитник подтвердил, что северокорейцы обладают чрезвычайно высоким уровнем владения стрелковым оружием, успешно сбив "удивительное количество" украинских беспилотников.

Украинские солдаты, воюющие в Курской области, описывают северокорейских солдат - ранее названных "пушечным мясом", которое "дезертирует, как только начнет сражаться" - как высококвалифицированную, бесстрашную и мотивированную пехоту.

"Они взрывают себя, когда видят, что их могут захватить", - рассказал изданию POLITICO подполковник Ярослав Чепурной, представитель украинской армии.

Отмечается, что двое северокорейских бойцов, захваченных украинскими войсками в Курской области, были доставлены в Киев для лечения. Солдаты не говорят ни по-английски, ни по-русски, поэтому украинские спецслужбы работают с южнокорейским разведывательным агентством, чтобы связаться с ними.

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Украинские солдаты описывают северокорейских солдат как совсем не неопытное пушечное мясо.

"Они молодые, мотивированные, физически крепкие, смелые, хорошо владеющие стрелковым оружием. Они также дисциплинированы. У них есть все, что нужно хорошему пехотинцу", - сказал Чепурный.

Юрий Бондарь, украинский солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, отметил, что северокорейские солдаты имеют исключительно хорошую физическую подготовку и устойчивый моральный дух. Он добавил:

"Враг не сдается. Они устраняют себя по той же схеме, граната у головы и уходит. Тех, кто остается на поле боя, обливают горючей жидкостью и сжигают".

Бондарь подтвердил, что северокорейцы обладают чрезвычайно высоким уровнем владения стрелковым оружием, успешно сбив "удивительное количество" украинских беспилотников.

"Они демонстрируют психологическую устойчивость. Представьте себе, один бежит и привлекает внимание, а другой из засады сбивает беспилотник прицельным огнем", - рассказал военный, заявив, что недооценка противника всегда приведет к поражению.

По его словам, по сравнению с солдатами КНДР "наемники ЧВК "Вагнер" образца 2022 года - просто дети".

Война в Украине - участие солдат из КНДР

Сообщается, что около 12 000 северокорейских солдат присоединились к борьбе против Украины на стороне Кремля в конце октября, чтобы помочь вытеснить украинцев из России. С тех пор Киев, как сообщается, потерял около половины из 1 250 квадратных километров, которые он захватил.

Около 300 северокорейских солдат были убиты и 2 700 ранены в борьбе против Украины, заявило южнокорейское правительство в Сеуле в понедельник.

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