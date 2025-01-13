Эти пленные не могут предоставить Украине никакой полезной информации, заверил Ступак.

Украина может использовать северокорейских пленных в медийной составляющей. Такое мнение озвучил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV".

"Это, например, сделать пресс-конференцию с ними, с переводчиком. Они расскажут, что их отправили сильные лидеры. Какие там были указания, как маскироваться под русских, что им говорили говорить. Пробовать использовать этих корейцев для контрпропаганды. То есть с нашей стороны эти северокорейцы обращаются к своим вчерашним собратьям", – сказал Ступак.

Он отметил, что какую-то важную информацию пленные северокорейцы предоставить Украине не смогут, поскольку это солдаты срочной службы. В то же время эксперт рассказал, может ли Киев обменять этих военных на украинских пленных даже если сами бойцы из КНДР будут против возвращения домой.

Видео дня

"Насколько я знаю, то можно обменивать. Если РФ признает этих людей, которые находятся в украинском плену, это уже интересная история. Если они не признают – пихать мы их не можем. Их двое. Какой обменный курс? Если РФ говорит, что 1 к 1, то нам надо в любом случае возвращать, пока есть возможность", – добавил Ступак.

Пленные северокорейцы: что надо знать

Накануне Силы обороны Украины взяли в плен первых двух военнослужащих из КНДР. Во время допроса один из них подтвердил критические потери среди их войска.

По мнению главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, "курс обмена" северокорейцев на украинских пленных может быть значительно выгоднее, как среди кадыровцев. В частности, были случаи, когда 1 кадыровца обменивали на 20 украинских военных.

В Украине уже предложили обменять пленных северокорейцев на украинских бойцов. В то же время в Кремле заявили, что пока не могут комментировать этот вопрос.

Вас также могут заинтересовать новости: