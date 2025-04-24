Жорин предупредил, что Россия не планирует оставлять Украину в покое.

"Пасхальное перемирие" и ночные обстрелы Украины, совершенные 24 апреля, являются элементами одной политической игры России. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram.

По его словам, миру совершенно безразлична цена такой "игры". Он считает, что россияне с одной стороны пытаются показать Западу, будто "стремятся к миру", а с другой стороны хотят загнать украинское общество в состояние, когда будет все равно на условия этого "мира".

"К сожалению, такая стратегия достаточно успешно работает. Их цель - получить максимально выгодные результаты переговоров, заморозить войну на нужное им время, усилить военную мощь и напасть с новыми силами", - отметил Жорин.

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Он призвал украинцев осознать, что россияне не планируют оставлять Украину в покое.

"Каждый из нас должен понять, что варианта плана "оставить Украину в покое" у россиян не существует. Мир нам очень нужен, вопрос в том, какой ценой он нам достанется, и используем ли мы время для модернизации армии, строительства ВПК и реанимации экономики", - добавил Жорин.

Цель ночного удара россиян по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 24 апреля Россия совершила комбинированную атаку на украинские города. Больше всего пострадали Киев и Харьков.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сообщил, что ночной удар России по Киеву - самая масштабная атака баллистикой за время войны. Он сообщил, что около 11 баллистических целей одновременно были использованы в одном направлении.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВМС ВСУ Владислава Селезнева, по плотности ракетных атак на Киев, именно эта была самой большой. Он отметил, что удар по мирному населению является неким побуждением и принуждением к капитуляции высшего военного руководства Украины.

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