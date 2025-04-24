Он добавил, что такие удары вызывают определенный резонанс и создают атмосферу напряжения в украинском обществе.

Массированные атаки России на Украину имеют отношение к переговорному процессу, который сейчас происходит. Это абсолютно взаимосвязанные вещи.

Об этом сказал в эфире Украинского Радио военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что враг прилагает невероятные усилия, чтобы сломать сопротивление украинской армии на разных участках фронта, но успехов не имеет.

"Четвертый год продолжается полномасштабная война. Уровень вражеских достижений за прошлый год - это несколько десятков километров в Донецкой области. Украина отказывается капитулировать и, соответственно, с этим нужно что-то делать. Вариант террора украинского населения - один из наиболее приемлемых по мнению диктатора Путина", - пояснил связь Селезнев.

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Поэтому, как отметил он, ракеты, которые сегодня прилетели по мирному населению - это некое побуждение и принуждение к капитуляции высшего военного руководства Украины.

"Какое сопротивление могут оказать гражданские жители той многоэтажки в Киеве, которую сегодня атаковал враг? Это вызывает определенный резонанс и создает атмосферу напряжения в украинском обществе. По плотности ракетных атак на столицу сегодняшняя атака была самой большой с начала вторжения", - констатировал он.

Путин рассказывал, что отдавал приказ на прекращение дроновых атак, однако тогда десятки дронов прилетели по территории Украины, отметил аналитик.

"Россияне традиционно врут, когда открывают рот. Очевидно, что чисто технически перед запуском дронов или ракет команда "стоп" может прозвучать. Однако вряд ли россияне так поступяют, ведь ракеты наготове, в них внесено соответствующее полетное задание, в небо поднимаются самолеты-бомбардировщики", - констатировал Селезнев.

Ночной массированный удар по Украине

Россия запустила по Украине 215 ракет и дронов. В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. Они сбили десятки целей.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что сейчас известно о восьми погибших в результате удара оккупантов по многоэтажке. По словам Клименко, предварительно известно, что погибли двое детей из одной семьи.

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