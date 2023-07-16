Местный гауляйтер снова "хвастался" работой ПВО.

Гауляйтеры во временно оккупированном Крыму в ночь на 16 июля пожаловались на "комбинированную" атаку беспилотниками на полуостров. В эпицентре оказалась бухта Севастополя.

"Жители Севастополя сообщают о громких взрывах над городом… Было слышно, как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты. Предварительно, сработала система ПВО", – писали российские паблики.

Утром гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что силы ПВО и флот России "отражали массированную атаку вражеских БПЛА" на временно оккупированный город. Он заявил, что якобы над морем в районе мыса Херсонес, возле Севастопольской бухты и Балаклавы - "один беспилотник был сбит силами ПВО", а еще "пять подавлены средствами РЭБ". Помимо этого, Развожаев утверждал, флот оккупантов "уничтожил два надводных БПЛА".

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"Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали", – заверил прихвостень Кремля.

В то же время спикер Военно-морских силах Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отметил, что в Крыму этой ночью произошло "курением в неустановленных местах".

Освобождение Крыма - последние новости

Американский генерал и экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес считает, что армия Украины находится на пути к освобождению полуострова. При этом глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что ВСУ могут освободить Крым до конца года.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Крым будет под контролем Киева, даже если против этого выступят союзники нашей страны.

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