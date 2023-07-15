Персонал заведения заявил, что все столики зарезервированы.

В Джанкойском районе Крыма ресторан "БарБарОсс" отказались обслуживать российских оккупантов.

Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", об инциденте со смелым персоналом рассказал в соцсетях один из оккупантов. По версии захватчика, в тот день его с женой и друзьями выставили из заведения, отказавшись обслуживать из-за того, что они были в военной форме.

"Сначала сотрудники говорили, что нам просто запрещен вход, потом прямо перед нами начали расставлять таблички "резервирование столов" и нагло врать в лицо, что мест нет", – заявил военный.

Видео дня

Оккупанты уже требуют, чтобы заведение проверили из-за этого инцидента.

Подобные инциденты

Напомним, что в Крыму уже не впервые указывают оккупантам, что им здесь не место. Ранее в захваченном Россией Крыму в городе Щелкино в караоке-баре "Краб" исполняли украинские песни в поддержку Вооруженных сил Украины.

Все руководство заведения болеет за Украину и не раз высказывалось против войны РФ с украинским государством.

Вас также могут заинтересовать новости: