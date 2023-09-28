Михаил Подоляк отметил, что в рамках подготовки к отопительному сезону были проведены меры для защиты инфраструктуры.

Российская Федерация всегда располагает инструмент для масштабных геноцидных ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуры Украины. Ко всему на 100% подготовится нельзя.

"Да, мы сегодня иначе все это воспринимаем. Не готов сказать, что мы там тотально, стопроцентно, идеально ко всему подготовились. Вы же понимаете, это война", – отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк 24 Каналу, комментируя подготовку Украины к зиме.

Он указал, что Украина имеет большой опыт прошлого сезона, а также были проведены меры для защиты инфраструктуры. По его словам, опыт диспетчеризации позволяет предотвратить разрыву магистральной энергосети и избежать локальных или глобальных блекаутов.

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Кроме того, Подоляк заверил, что Украина готова в значительной степени к тому, что Россия буде бить по объектам генерации, магистральной сети и трансформаторам, которые являются дефицитным товаром, потому что продукцию изготовляют под заказ.

Война в Украине - будет ли Россия бить по энергосистеме

Многие эксперты считают, что россияне снова будут бить по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы оставить украинцев без тепла и света зимой. "Укрэнерго" готовится к самым похим сценариям.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что скорее всего оккупанты попытаются ударить по энергосистеме и топливным базам.

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