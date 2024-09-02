Россияне сделали ставку на то, чтобы перенести удар на юг в зону города Селидово.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что сейчас Покровское направление самое сложное на всей линии фронта. На поле боя за сутки фиксируют по 180-200 штурмов в сутки, чего давно не было.

"Кажется, сейчас пиковые возможности российской армии на текущем этапе, где треть боевых столкновений приходится на Покровское направление. На сегодня все обозреватели сходятся во мнении, что враг хочет продвигаться на Покровск, трассу Новогродовка - Гродовка, но там за последние дни продвижения являются минимальными. А это говорит о том, что усиление ВСУ пошло на это направление", - пояснил он в эфире "Эспрессо".

По его словам, россияне сделали ставку на то, чтобы перенести удар на юг в зону города Селидово. Там в последнее время увеличилось количество штурмов, однако продвижение при этом не выглядят значительным. Удержание этого населенного пункта крайне важно для Сил обороны. Как отметил Згурец, продвижение россиян на юг создает дополнительные угрозы и для других подразделений, если говорить об участке Карловка - Невельское и дальше. Там оккупанты пытаются создать предпосылки для окружения подразделений ВСУ.

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"В зоне Карловки украинские подразделения отошли. Сейчас противник пытается продвигаться с севера на юг вдоль реки Волчья, где динамика тоже достаточно высокая. Но в любом случае даже при всех оптимистических показателях для РФ, даже если все звезды сойдутся на стороне россиян, то продвижение к Покровску - еще месяц-два, что может быть кульминацией всей операции России, начиная с октября 2022 года, когда начался штурм Авдеевки", - подытожил эксперт.

Бои на Покровском направлении

Как говорится в статье Financial Times, захват Покровска может подорвать оборону ВСУ на остальных территориях региона, поскольку он служит транспортной магистралью к Краматорску и Константиновке, а также обеспечивает автомобильное сообщение с центральной Украиной.

Украинский военный эксперт Александр Мусиенко считает, что битва за Покровск может начаться уже в этом месяце. По его мнению, это будет финал большого российского наступления.

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