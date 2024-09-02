Украинцы не хотели уезжать из Покровска, но российские войска практически вплотную подобрались до города.

Российские оккупационные войска с каждым днем продвигаются к Покровску — одному из главных городов Донецкой области на этой войне.

Ранее там жили 80 тысяч человек, но сейчас их количество уменьшается, населенный пункт пустеет и закрывается. ВСУ с помощью Курской операции пытались отвлечь российских военных от наступления на Донбассе. Однако Россия лишь удвоила свои усилия по захвату Покровска. Об этом сообщает WSJ.

Как отмечают в издании, движение врага продолжается. Город располагается на железнодорожной и автомобильной линии, которую ВСУ используют для снабжения других участков линии фронта. Захват этой стратегически важной территории приблизит РФ к достижению собственных целей. Одной из них является полный контроль над Донецкой областью.

Видео дня

Враг несет серьезные потери на этом направлении, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты "бросают все, что может двигаться и наступать". Из-за этого они находятся уже в 10 км от Покровска. Поэтому, чтобы замедлить противника, угольная шахта города, где добывалось "черное золото", отправила шахтеров рыть четыре линии окопов на окраине, заявляет WSJ.

"Ты приходишь на работу, отмечаешься, и тебе поступает вызов идти копать", - заявил 44-летний шахтер.

Власти города в этот момент вывозят абсолютно все оборудование из больниц, спортзалов и школ, чтобы сохранить имущество. Пациентов из медучреждений тоже перевозят в более отдаленные населенные пункты. К примеру, совсем недавно из родильного дома Покровска перевезли 10 недоношенных младенцев в Днепр.

"У нас не было планов уезжать, потому что мы верили в наши вооруженные силы. Мы по-прежнему верим в наши войска, но ничто не спасет нас от артиллерии", - отметила заммэра Маргарита Идрисова.

Бои за Покровск

В июле 2024 года начались бои за Покровск, после того, как врагу удалось оккупировать Авдеевку и последующие населенные пункты.

Роман Костенко — секретарь Комитета ВРУ по вопросам Нацбезопасности, обороны и разведки — заявил, что россияне, сохранив темпы наступления, в ближайшее время смогут выйти к Покровску. Все будет зависеть от того, какой резерв будет у ВСУ и какие будут приняты решения украинским командованием.

Вас также могут заинтересовать новости: