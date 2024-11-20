Зеленский о звонке Шольца Путину: Не надо признавать убийцу президентом

Украинский лидер отметил, что считает допустимыми такие контакты, если они имеют какую-то пользу.

Президент Украины Владимир Зеленский заранее знал о звонке немецкого канцлера Олафа Шольца к российскому правителю Владимиру Путину. Впрочем, он поддерживает контакты с РФ только на уровне разведок.

Как заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News, во время встречи Шольц рассказал ему, что собирается звонить Путину. Украинский президент считает, что такой разговор был бы полезным, если бы были понятны его результаты:

"Что получил канцлер из этого звонка? Ничего. Ничего нового... Мы воюем не только оружием, но и дипломатией. Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", - сказал Зеленский.

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Украинский лидер отметил, что американская и европейская разведки взаимодействуют с российской стороной даже во время войны в Украине. Впрочем, это не идет в разрез с их политикой политической изоляции в Киеве.

"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", - отметил президент.

Телефонный разговор Шольца и Путина

Напомним, что 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что канцлер осудил войну РФ против Украины и призвал Путина положить ей конец.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что звонок Шольца Путину - это "ящик Пандоры". По его словам, президенту РФ крайне важно ослабить изоляцию своей страны и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

Впоследствии Шольц заявил, что разговор с Путиным показал его отношение к войне в Украине. Он отметил, что диалог был достаточно подробным.

"Беседа была очень подробной, но способствовала признанию того, что во взглядах российского президента на войну мало что изменилось, и это нехорошие новости", - сказал канцлер ФРГ.

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