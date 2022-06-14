Времени на разговоры, которые не приносят результатов, нет, заметил президент.

Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но при условии, что противник действительно захочет положить конец войне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию ZDF.

"У нас нет времени на разговоры, которые не работают. Мы точно знаем, что делаем. Подчеркиваю, у нас нет сомнений, и мы готовы говорить только в том случае, если другая сторона готова положить конец войне", - заявил глава государства.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина и РФ, безусловно, сядут за стол переговоров, но не сегодня и не на условиях РФ. Он отметил, что Россия продвигает позицию необходимости проведения переговоров именно сейчас, потому что собрала все свои ресурсы на востоке Украины, где сейчас идут очень интенсивные боевые действия.

"Они имеют определенную иллюзию, что это тот момент, когда надо заставить Украину... через европейское сообщество и элиту, чтобы именно сегодня мы сели за стол переговоров, потому что они имеют иллюзию, что они на пике своей готовности", - сказал Подоляк.

В то же время США пока не видят признаков того, что в ближайшем будущем возможны дипломатические переговоры между Киевом и Москвой в связи с тем, что Россия не хочет вести их добросовестно.

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