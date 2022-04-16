Валерий Залужный отметил актуальные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших оборонных возможностей.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли отметил необходимость вооружения Украины.

Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook по итогам их телефонного разговора.

"Обсудили сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины", - рассказал Залужный.

"Я в очередной раз отметил актуальные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших оборонных возможностей", - добавил Залужный.

"Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первый рейс с новой помощью для Украины из США в размере 800 миллионов долларов должен прибыть в течение 24 часов. Список не разглашается, но официальные лица ранее заявляли, что наиболее срочные нужды, такие как гаубицы и связанные с ними боеприпасы, а также радары, будут отправлены в первую очередь.