На видео украинские военные демонстрируют и рассказывают, как с помощью M270 MLRS уничтожают оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал мощность вооружения, которое Украина получила от западных партеров. В частности, он опубликовал эффектное видео с передовой, на котором продемонстрирована работа американской реактивной системы залпового огня на гусеничной базе M270 MLRS.

Видео, как M270 MLRS уничтожают российских оккупантов, Залужный опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вооруженные Силы Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к победе!",- подписал видео главнокомандующий ВСУ.

На видео украинские военные демонстрируют и рассказывают, как с помощью M270 MLRS уничтожают оккупантов. На этот раз они выезжают, чтобы отработать по цели – складу боеприпасов противника.

К слову, первые реактивные системы залпового огня M270 прибыли в Украину только в июле, а уже значительно повлияли на ситуацию на фронте, как и другое тяжелое вооружение, которое дал Запад.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский высказал мнение, что для перелома хода войны и победы над РФ Украине необходимо как минимум 300 систем залпового огня нового поколения, такого типа как HIMARS или M270 MLRS.

Справка УНИАН. M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) — американская реактивная система залпового огня (РСЗО) на гусеничной базе БМП "Брэдли" производства компании Vought. РСЗО M270 предназначена для поражения на дальностях свыше 30 км районов сосредоточения войск и боевой техники, позиций ствольной и реактивной артиллерии противника, районов развертывания его сил и средств противовоздушной обороны, грузовых автомобилей, легкобронированных бронетранспортеров, а также командных пунктов, узлов связи и других площадных целей.

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